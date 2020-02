Homem é preso após tentar roubar padaria no Jardim Botânico

Rio - Um homem foi preso após tentar roubar uma padaria na Rua Jardim Botânico, no bairro de mesmo nome da Zona Sul do Rio, no fim da madrugada desta quarta-feira. Funcionários que já estavam no estabelecimento próximo da Rua JJ Seabra chegaram a ser feitos reféns, mas ninguém se feriu.

O crime aconteceu por volta das 4h e o preso estava acompanhado com um comparsa, que conseguiu fugir. Policiais militares do 23º BPM (Leblon) e fizeram um cerco na região, prendendo um dos criminosos, que tentava escapar pulando os telhados da padaria e de casas ao lado. A PM ainda faz buscas para localizar o foragido.

A TV Globo mostrou o momento em que um dos homens foi preso pela PM. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea), para onde o preso foi levado e funcionários prestam depoimento.