Vigilância Sanitária interdita evento em Santo Cristo

Rio - A Vigilância Sanitária interditou pontos de venda de alimentos no evento Auê, na Rua Professor Pereira Reis, em Santo Cristo, Zona Central do Rio, na noite desta terça-feira. Segundo informações do órgão, os fiscais constataram falta de higiene e de um ponto de água, além de ausência de licença sanitária e produtos armazenados fora da temperatura correta. Foram descartados 36 quilos de hambúrguer e todos os pontos de venda de comidas foram interditados.

A ação aconteceu junto com as equipes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU, da Secretaria Municipal de Fazenda) e da Guarda Municipal. Durante o Carnaval, equipes da vigilância também atuaram na área do Sambódromo.