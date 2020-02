Jovem de 20 anos é esganada pelo ex durante série de agressões na Baixada

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam em flagrante, na noite desta terça-feira, um homem suspeito de ter agredido violentamente a ex-namorada. O homem, que tem 20 anos, tem uma bebê com a vítima, que também tem 20 anos.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, após ser agredida, a mulher foi até a especializada denunciar o ex. Lá, ela contou que as agressões aconteceram por volta das 6h de ontem, quando ele chegou a esganá-la. Por isso, ela ficou com várias marcas no pescoço.

Depois que a vítima prestou depoimento, a delegada pediu que os policiais fizessem buscas pelo autor das agressões. Ainda segundo ela, o homem foi encontrado por volta das 19h30, na casa da mãe, em Nilópolis, ainda na Baixada Fluminense.

Agressões aconteceram no início da manhã desta terça-feira - Divulgação / Polícia Civil "Quando ele foi preso, disse que foi ela quem começou as agressões, mas ele não tem nenhuma marca pelo corpo", destaca Areal, dizendo que o homem foi autuado por violência doméstica contra a mulher. "Os amigos dele chegaram a ir à delegacia e estavam nervosos, querendo saber o que iria acontecer com ele".

Ainda segundo a delegada, a vítima ficou preocupada com a reação da família do ex, dizendo que chegou a ficar com pena dele por causa da prisão.

"Lesão no pescoço é um perigo. Pode apertar errado e matar a vítima", alerta Areal.