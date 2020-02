Carnaval do Rio reúne aproximadamente 6,4 milhões de foliões

Rio - O Carnaval do Rio continua nesta quarta-feira de Cinzas. Segundo um balanço parcial da Prefeitura, feito às 10h da manhã, foram registrado que quase 6,4 milhões de pessoas participaram do evento na cidade. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio voltou para Estágio de Normalidade às 5h45 desta quarta-feira, após a liberação de vias no entorno do Sambódromo. Até o dia 1° de março, o COR contará com Comitê de Operação de Carnaval, que integra os órgãos envolvidos na folia.

Quarta-feira de Cinzas tem previsão de nove desfiles



. De acordo com dados da Riotur, ao longo desta terça-feira, mais de 1,7 milhão de pessoas se divertiram nos blocos em toda a cidade. Os que reuniram o maior número de foliões foram Fervo da LUD, com aproximadamente 1 milhão, Orquestra Voadora, com 330 mil, Banda de Ipanema, com 95 mil e Vagalume O Verde, com 80 mil.



Segundo a Prefeitura, a CET-Rio vai continuar operando em esquema especial durante esta quarta-feira. Além de contar com 160 homens, 20 painéis estão instalados com as condições do trânsito. Na Rodoviária Novo Rio, em função do maior movimento esperado para esta manhã, a companhia contou com efetivo reforçado. Segundo a companhia, não foram registradas retenções significativas.





