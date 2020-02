Rio entra em Estágio de Mobilização; chuva pode ser forte

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização, nesta quarta-feira, às 14h15. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura (COR), a chuva pode ser de moderada a forte, com raios e ventos moderados a fortes. O céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado. As temperaturas permanecerão estáveis em relação a terça-feira, com mínima de 23°C e máxima de 38°C.

Também há previsão de chuva forte isolada para toda a quinta-feira e chuva fraca a moderada isolada de sexta-feira até domingo.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.