Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a pedir denúncias que possam auxiliar na identificação e prisão dos envolvidos



Inicialmente, o caso foi tratado como sequestro e estava sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias). No entanto, como não foi feito nenhum pedido de resgate e Aerton foi morto, o caso foi transferido para a DHBF e outras linhas de investigação estão sendo consideradas. Rio - Odivulgou nesta quinta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ados envolvidos na morte do empresário Aerton Santos de Araujo, de 47 anos . Ele estava desaparecido desde o último sábado e foi encontrado morto dentro do próprio carro, na segunda-feira, em São João Meriti, na Baixada.Inicialmente, o caso foi tratado como sequestro e estava sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias). No entanto, como não foi feito nenhum pedido de resgate e Aerton foi morto, o caso foi transferido para a DHBF e outras linhas de investigação estão sendo consideradas.

De acordo com testemunhas, o empresário foi sequestrado na comunidade do Corte 8, em Duque de Caxias, onde foi enterrado nesta quarta-feira. Seu corpo foi abandonado em São João de Meriti. Ele era pré-candidato a vereador em Duque de Caxias nas próximas eleições, e dono de um bar e de um salão.

Momentos antes de ser levado pelos criminosos, Aerton postou uma mensagem de parabenizando sua mãe pelo aniversário dela em seu perfil no Faceook. "Hoje é aniversário dela. Mulher da minha vida. Minha mamãe, tudo de bom, saúde, paz. Obrigado por tudo que fez e faz por mim e por muitos. Te amo", escreveu.



Quem tiver qualquer informação pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.

O sigilo é absoluto. Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para DHBF, que está encarregada do caso e do inquérito criminal.