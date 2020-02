Rio - Um homem de 31 anos foi preso suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 10 anos em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira. Segundo a PM, ele raptou a criança perto da comunidade da Coréia e a ameaçou de morte para abusar sexualmente dela.



Após realizarem buscas na região, os policiais do 15º BPM (Caxias) localizaram o veículo em que estava o homem com a menina, um Voyage preto, onde os bancos dianteiros estavam deitados. A vítima saiu correndo do carro chorando muito e pedindo socorro quando avistou a polícia.



Ela contou aos policiais que estava indo à padaria quando o acusado parou o carro, a agarrou e jogou dentro do automóvel. Ele estacionou no local onde foi achado pela polícia e, segundo a vítima, a ameaçou de morte caso ela não tirasse a roupa, momento em que ela a menina foi estuprada. A criança passou por exame no Instituto Médico Legal (IML).



Com o preso, dentro do carro, os policiais encontraram cordas e um bastão de plástico. O homem estava suado e sem camisa. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), onde o acusado foi autuado por estupro de vulnerável.