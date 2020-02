Rio - Um incêndio atingiu um carro na Avenida Brasil, na Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira. Por conta do fogo no veículo, a pista lateral no sentido Centro está interditada.

Bombeiros foram acionados para o local às 8h50 para combater as chamas. Não há informações de feridos. Agentes da CET-Rio orientam os motoristas na região.

Ainda na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, uma colisão entre dois carros também provoca interdições, só que no sentido Zona Oeste. Não se sabe até o momento se há feridos no acidente. As retenções chegam em Coelho Neto.