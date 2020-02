Rio - Um torcedor do Flamengo identificado como Everton Lima Campos, de 36 anos foi encontrado morto, na tarde desta quarta feira, na rua Cabiúna, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados e encontraram o corpo com ferimentos de bala. A área foi isolada e a perícia acionada.

Segundo relatos nas redes sociais, o homem, é vice-presidente de uma torcida organizada do Flamengo e estava indo para o jogo do clube no Maracanã quando foi baleado. A página da torcida Jovem do Flamengo, nas redes sociais, lamentou a morte de Everton.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital e está em andamento para investigar o que motivou a morte.