Homem apontado como um dos maiores ladrões de carga de cigarros é preso na Baixada

Rio - Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) prenderam, nesta quinta-feira, Danilo Moura Santana, apontado como um dos maiores ladrões de carga de cigarro da Baixada Fluminense. Contra ele havia dois mandados de prisão preventiva, além de ter sido reconhecido em outros nove inquéritos policiais.



De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da unidade policial localizou o criminoso no momento em que ele circulava de motocicleta pela Avenida Miguel Couto, no Jardim Sumaré, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em um dos acessos ao conjunto de comunidades conhecida como "Complexo da Igrejinha".



Segundo as informações da distrital, a atuação de Danilo era bastante intensa nos roubos de carga, sempre com o apoio de olheiros que informavam da presença policial no momento de praticar os roubos. Durante a ação criminosa, a quadrilha costumava manter o motorista do veículo preso, enquanto transportavam a carga.



O detido foi encaminhado à prisão, onde ficará à disposição da Justiça.