Homem é preso suspeito de estuprar menina de 13 anos na Dutra

Rio - Um homem de 53 anos foi preso, na noite desta quarta-feira, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria pagou para fazer sexo com a garota.

Ainda segundo a PRF, os agentes faziam ronda na altura do km 181, da Via Dutra (BR-116), quando avistaram um carro, de cor preta, com sirene e giroflex ligados, parado na via lateral em atitude suspeita.



Os agentes desembarcaram para averiguar o que estava acontecendo, nesse momento, o veículo arrancou e os policiais, de imediato, foram atrás, dando início a uma perseguição na rodovia. Alguns quilômetros a frente o fugitivo parou e foi abordado pela equipe da PRF.

Ainda segundo a polícia, durante fiscalização, o motorista se demonstrou bastante desconfortável com a abordagem já informando que a criança, que estava ao seu lado, era sua sobrinha.



Os policiais desconfiaram da história e pediram para a menor desembarcar do veículo. Nesse instante, ela correu em direção aos agentes e informou que o condutor iria pagar R$ 100 reais para realização de ato sexual.



O homem alegou ter ingerido bebida alcoólica e não quis realizar o teste do bafômetro. Ele foi autuado pela recusa e seu carro foi removido ao pátio.



A ocorrência foi encaminhada para 52º DP (Nova Iguaçu). O suspeito responderá na justiça pelo crime de estupro de vulnerável que prevê pena de reclusão de 8 a 15 anos.