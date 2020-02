Uma das pessoas do Rio com suspeita de ter contraído o novo coronavírus (Covid-19) permanece internada, em observação, na UPA Botafogo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher, de 49 anos, deu entrada na unidade de saúde na quarta-feira com febre, tosse e coriza. Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, ela contou ter vindo da Itália, onde foram confirmadas 14 mortes. No fim da tarde de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que há nove casos considerados suspeitos no Rio. Já a Fiocruz disse que analisa três amostras de pacientes do estado, e que os laudos devem ficar prontos em até 72 horas.

Na UPA Botafogo, funcionários comentaram que a mulher com suspeita de ter contraído o Covid-19 está em leito isolado e passa bem, com sintomas brandos. Como precaução, funcionários e pacientes que ontem aguardavam atendimento usavam máscaras.

"Sabia do caso suspeito, mas decidi vir assim mesmo, pois esta é a única clínica da região. Assim que cheguei me deram a máscara, e vou permanecer com ela em casa. Disseram que meus sintomas são de sarampo", disse a paciente Maiara Araújo, de 25 anos.

Ontem, agentes de saúde estiveram na casa da paciente suspeita de ter o Covid-19, mas nenhum parente apresentava sintomas. Todos receberam máscaras, termômetros e orientações de higiene pessoal, como lavar as mãos com frequência.

Segundo a SES, os outros casos suspeitos no estado estão na capital (2), em Niterói (2), Macaé (1), Nova Iguaçu (1), além de dois turistas e um caso com local ainda em investigação.