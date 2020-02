Fazenda do Rio realiza operação no setor de combustíveis

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou entre os dias 14 de janeiro e 17 de fevereiro a Operação Caça-Fantasmas II. O objetivo da ação é desarticular possíveis esquemas de armazenamento e distribuição de combustíveis que entram de maneira irregular no estado. Os Auditores Fiscais da Receita Estadual fiscalizaram 188 endereços na Baixada Fluminense cadastrados por contribuintes e em 110 deles ficou constatado que as empresas do ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos não existiam.



Uma das maneiras de comprovar o funcionamento das empresas e a simulação das operações foi verificar a existência de caminhões-tanque e de tanques de armazenamento de combustíveis nos pátios das transportadoras. A maioria das operações irregulares está ligada à comercialização de álcool etílico hidratado carburante.



“Comprovada a inexistência das empresas, é feito o impedimento preventivo da Inscrição Estadual, um procedimento importante para o combate à sonegação fiscal”, disse Rodrigo Aguieiras, superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ.



Essa é a 13ª operação realizada este ano pela Receita Estadual para combater a sonegação e promover a educação fiscal.