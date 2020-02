Ministério Público arquiva inquérito sobre homofobia na Bienal do Livro 2019

Rio - O Ministério Público do Rio arquivou o inquérito relacionado ao prefeito Marcelo Crivella, que determinou que a história em quadrinho "Vingadores - A Cruzada Das Crianças" fosse recolhida da Bienal do Livro 2019. A Promotoria de Justiça destacou que não houve comprovação da existência de política pública que ofendesse os direitos LGBTs e, ainda segundo o órgão, não foi constatada censura.



Na ocasião, a Prefeitura, ao explicar o ocorrido, deixou claro que não houve interesse em apreender o gibi, mas informar sobre o conteúdo LGBT para que o consumidor soubesse o que estaria adquirindo. O livro é a 66ª edição da coleção Graphic Novels Marvel e foi lançada em 2016. Algumas páginas do HQ mostram dois personagens gays em momentos de carinho; em uma delas, eles estão se beijando. A edição mostra heróis do universo Marvel mais jovens.

Na época, o prefeito do Rio divulgou um vídeo em suas redes sociais defendendo que "livros assim precisam estar embalados em plásticos pretos, lacrado e do lado de fora avisando o conteúdo".

Após as críticas do prefeito, as vendas do quadrinho dispararam e seus exemplares se esgotaram em menos de 40 minutos.