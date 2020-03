Condomínio Fechado, que o Ministério Público estadual (MPRJ) faz Conselho Nacional Parlamentar (Conap). Na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio, para onde foi levado, Ricardo de Souza Negrellos da Silva, que é o líder da organização criminosa, se apresentou como assessor do prefeito de Itaboraí, Dr. Sadinoel (PMB). O filho do miliciano também foi capturado Rio - Um dos presos na operação, que ofaz nesta quarta-feira contra milicianos que construíram um conjunto residencial irregular na Taquara , é o presidente do. Na, no, na, para onde foi levado,, que é o líder da organização criminosa, se apresentou como assessor do prefeito de Itaboraí,. O filho do miliciano também foi capturado

De acordo com a descrição do site do Conap, a entidade foi criada em 2011 para "assessorar e investigar irregularidades parlamentares nas esferas do Legislativo e Executivo".

"O Conap também auxilia na elaboração de projetos para a aplicação de verbas públicas e auditorias, com a criação da Escola do Parlamentar, que, em nível de município, qualifica e forma cidadãos que queiram exercer cargos políticos com maior preparo, não se excluindo também aos vereadores eleitos, proporcionando uma melhor administração pública", o texto acrescenta.

Negrellos também é dono da Allar Construções Reformas e Terraplanagem. Em seu perfil no Facebook, de novembro do ano passado, ele compartilhou um anúncio da empresa, prometendo a construção de casas em até 90 dias por a partir de R$ 92 mil.

Associação dos Moradores e Amigos do Bosque Pedra da Boiuna (AMABPB), que foi criada em 2013 após a construção do condomínio. Nas eleições de 2014, ele concorreu ao cargo de deputado estadual pelo DEM.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o MPRJ, o grupo do qual Negrellos lidera ergueu o condomínio residencial Bosque Pedra da Boiúna, na Estrada do Curumaú, de maneira irregular, desrespeitando a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (artigos 50 e 52 da Lei n° 6.766/79), extorquindo moradores e praticando outros delitos.

Em 2012, o empresário fez um documento onde aparecia como "promitente-comprador" de parte dos lotes da região pelo valor de R$ 10 mil. No entanto, atualmente, o grupo comercializa um único terreno no local por até R$ 35 mil e casas por até R$ 190 mil. A construção do loteamento aconteceu após a completa destruição da vegetação de onde hoje está situado o condomínio, com a abertura de vias e divisão das áreas em loteamentos.

Para dar aparência de legalidade à comercialização dos terrenos e casas, a quadrilha usa uma empresa de construção, de titularidade de Negrellos, e a venda dos imóveis se dá através de anúncios em redes sociais, sites de classificados e pelo WhatsApp, além da própria comercialização no local.

Secretaria Municipal de Urbanismo confirmou que o loteamento é clandestino e que não é possível a sua regularização.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Embora atue na comercialização de terrenos, elaboração de projetos e construção de casas com mão de obra própria, a empresa usada pelos milicianos não possui registro de qualquer empregado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Além disso, documentos fornecidos pela Light mostram que a concessionária passou a fornecer energia elétrica na região a partir de maio de 2019. No entanto, desde antes desse período a empresa ligada ao bando já oferecia casas e terrenos no loteamento.

Outro crime cometido pelos milicianos foi a falsificação de documentos para a criação da AMABPB, responsável pelas demandas dos moradores junto ao Poder Público. A criação da entidade se deu de forma ilegal, com a falsificação de documentos, pois foram colhidas assinaturas de moradores sob o pretexto da elaboração de um abaixo-assinado para solicitar o fornecimento regular de luz para o loteamento.

Após colhidas as assinaturas, o documento foi falsificado e, nele, foi inserido um cabeçalho referente a uma lista de presença de associados em uma suposta assembleia, que teria eleito Ricardo para a presidência da associação. A partir da "eleição", o grupo passou a praticar extorsões, exigindo dos moradores o pagamento de taxas mensais sob o pretexto de realizar melhorias no local e para a utilização de água e luz. Aqueles que se negavam a arcar com os valores eram ameaçados, inclusive com a interrupção do fornecimento de água e luz.

O DIA tenta contato com os citados na reportagem.