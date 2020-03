Acusado de estuprar criança é preso

Discreto, comunicativo e organizado. São as principais características que constam no currículo de Ricardo Ferreira Rabello, o homem acusado de sequestrar e estuprar a pequena M.E.S.A., de 9 anos, na madrugada da última segunda-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi preso pela Polícia Civil na noite de anteontem, na Rua André Guardene, no bairro São Bento. O currículo foi encontrado pelos agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) dentro da casa do acusado, local onde ele teria abusado da menina. Os policiais civis apreenderam ainda ursos de pelúcia e uma cortina com imagens da personagem de desenho animado Moranguinho, além de remédios. De acordo com o delegado Uriel Alcântara Machado, titular da 60ª DP, o acusado confessou o crime ao ser interrogado na delegacia de Campos Elíseos. Ainda segundo Machado, Ricardo irá responder pelos crimes de cárcere qualificado e estupro de vulnerável. Contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária por trinta dias. A polícia irá pedir a prisão preventiva. O delegado contou que a colaboração dos familiares da menina foi importante no curso das investigações. "A família estava disposta a ajudar e ajudou muito. Graças a Deus conseguimos chegar no suspeito e efetuar sua prisão", destacou, acrescentando que a polícia vai continuar a investigar o acusado. Segundo Machado, o acusado é investigado em outro inquérito policial que apura também um suposto crime de estupro de vulnerável contra uma criança no município de Itaguaí. Ontem, Ricardo foi transferido para o Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Polícia analisou mais de 25 imagens

A Polícia Civil informou que analisou mais de 25 imagens de câmeras de segurança para chegar a Ricardo Ferreira Rabello. Em algumas, o acusado do crime foi flagrado carregando a menina na garupa de uma bicicleta.

Pelas imagens, da Rua Fernando Ferrari, no bairro Parque Fluminense, região do sequestro, a polícia conseguiu refazer o trajeto percorrido pelo acusado com a menina, que ficou cerca de 17 horas com o estuprador. A vítima ajudou a investigação ao conseguir descrever em detalhes a casa onde ficou em cárcere privado.

"Eu fui seguindo as pistas que ela deu. Falou do portão da casa para onde foi levada. Quando chegamos lá, identifiquei a cortina que tinha o desenho da Moranguinho. Ele saiu de casa falando que não tinha feito nada com ela, alegando que não era ele. A polícia veio e prendeu", disse uma tia da criança.

Divulgação do caso ajudou na captura

A menina viu na televisão a própria mãe em uma reportagem contando que ela estava desaparecida e começou a chorar. Após a repercussão do caso e temendo ser descoberto, Ricardo Ferreira Rabello decidiu deixar a criança nas proximidades da Rodovia Washington Luiz, onde a menor foi encontrada por um homem, que acionou a Polícia Militar.

Embora não tenha havido penetração sexual, conforme comprovou o laudo do exame de corpo de delito, a investigação aponta que o homem praticou diversos outros atos libidinosos contra a menina, caracterizando crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, o criminoso convenceu a menina a ir para sua casa dizendo que lhe daria um urso, "comportamento característico de pedófilo", segundo o delegado Uriel Machado. Ela foi levada na garupa da bicicleta até onde ele morava, no bairro São Bento, em Caxias.

