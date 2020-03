Presídio tem 17 detentos com suspeita de sarampo na Zona Norte

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, nesta sexta-feira, que dezessete detentos do presídio Ary franco, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, estão com suspeita de terem contraído sarampo. Os casos aguardam análise do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), que deve sair ainda nesta tarde.

De acordo com a secretaria, todos os casos suspeitos estão em isolamento; além disso, outros presos que tiveram contato com estes também estão em isolamento. Confira a nota completa:

"A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que as equipes da Coordenação de Saúde da Seap estão monitorando e trabalhando para tomar as medidas cabíveis para a prevenção de qualquer caso suspeito de Sarampo.

É importante esclarecer que as equipes seguem a orientação da Vigilância Sanitária do Município e que, apesar de 17 internos terem apresentado suspeita de sarampo, não há, até o momento, nenhum caso confirmado da doença. Informamos, ainda, que outros presos que tiveram contato com estes estão em isolamento. Ressaltamos, ainda, que os casos suspeitos aguardam análise do Laboratório Central Noel Nutels (Lacen).



A Seap destaca que está ocorrendo a vacinação contra a doença nas unidades prisionais. No Ary Franco, por exemplo, a vacinação está acontecendo como ação de bloqueio em todo o efetivo carcerário. É necessário esclarecer que estamos dando continuidade, esta semana, no cronograma para vacinar todos os privados de liberdade e servidores".