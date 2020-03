Campo de Santana: novo lago

A Fundação Parques e Jardins reinaugurou ontem o lago principal do Campo de Santana, no Centro. O espaço, que estava sem água há três anos por causa de infiltrações, passou por uma grande reforma na estrutura e ganhou tratamento de impermeabilização. Os recursos foram levantados pela terceira edição do festival literário LER-Salão Carioca do Livro.

O lago artificial tem quase quatro mil metros quadrados de área e é o segundo maior do Campo de Santana. Com capacidade para dois milhões de litros de água, ele abriga uma ilha artificial que serve de berçário para inúmeras garças.