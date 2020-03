Oi Futuro e Estúdio Toca do Bandido lançam edital para músicos e bandas independentes

Rio - Estão abertas as inscrições do edital Aceleração LabSonica, que vai selecionar seis músicos ou bandas independentes para o ciclo de desenvolvimento de carreira. A inciativa, uma parceria do Oi Futuro e do Estúdio Toca do Bandido, tem como objetivo impulsionar novos artistas no mundo da música, incentivando a qualificação profissional e estimulando a experimentação e a colaboração. Os interessados têm até o dia 4 de abril para se inscreverem pelo site www.tocadobandido.com.br/aceleracaolabsonica .



Os candidatos precisam ter dois anos comprovados com lançamentos e registros de shows. Dos seis artistas selecionados, quatro serão do estado do Rio de Janeiro e dois, de outras partes do país.



Ao longo da aceleração, as bandas e músicos farão uma imersão para a produção de EPs e vão participar de workshops e mentorias, orientados por profissionais da área. O ponto de partida será um diagnóstico do ponto de carreira de cada selecionado, para avaliar necessidades e projetar etapas de desenvolvimento, incluindo seleção de repertório, capacitação em empreendedorismo e design estratégico profissional e artístico.



A primeira semana de capacitação acontece no espaço Lab Oi Futuro e vai contar com a mentoria do produtor musical Iuri Freiberger, que vai coordenar a aceleração e orientar o design estratégico da carreira dos selecionados. Ao fim da primeira semana, os músicos vão participar de um SongCamp no Estúdio Toca do Bandido, onde vão participar de dinâmicas que estimulam a composição.



Em seguida, cada selecionado terá três músicas produzidas, com a orientação e condução da diretora artística Constança Scofield e do produtor musical Felipe Rodarte. Os EPs serão lançados pelo Selo Toca Discos em todas as plataformas digitais de streaming e download de música, com apoio de divulgação das bandas nas redes sociais – Instagram, Facebook e Youtube, entre outras.



Ao final da aceleração, os artistas selecionados farão pocket shows para o público carioca, no Lab Oi Futuro.