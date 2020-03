Rio tem 24 casos confirmados de coronavírus

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, no início da noite deste sábado, que subiu para 24 os casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Rio de Janeiro. O número confirmado de pessoas com a doença até a manhã deste sábado chegava a 19. O número de casos suspeitos, no entanto, caiu de 228 para 76.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (22), Niterói (1) e Barra Mansa (1), sendo 10 homens e 14 mulheres. De acordo com a pasta, todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Segundo a SES, o Rio já tem dois casos de transmissão comunitária do coronavírus, que são os casos em que não se sabe a origem de transmissão.

Em um primeiro momento, o Rio tinha apenas casos importados de coronavírus, que são os de pessoas que viajaram ou que tiveram contato com pessoas que estiveram fora. Até quinta, havia apenas um caso de paciente infectado que não havia saído do estado. De acordo a secretaria, até o momento, o vírus está circulando apenas na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o governo do estado, é preciso tomar medidas preventivas porque assim o número de pessoas contaminadas será menor. Sem as medidas de prevenção, é provável que uma pessoa infectada contamine outras três. Já com as medidas de prevenção, o governo espera que uma pessoa infectada contamine apenas mais uma pessoa.



Confira as principais medidas do Governo do Rio:



- Em todas as repartições públicas haverá redução de atendimento ao público para reduzir contágios.

- Suspensão das aulas na rede pública e privada, inclusive em unidades de Ensino Superior: As férias escolares serão antecipadas a partir de segunda-feira pelos próximos 15 dias, podendo ser prorrogadas por mais 15 dias

- Suspensão por 15 dias da realização de eventos e atividades com aglomerações, mesmo que já autorizadas pelo governo do Estado, como atividades esportivas, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas, shows, tanto abertos como em ambientes fechados

- Proibição de atividades coletivas por 15 dias, como cinema, teatros, e eventos afins

- Qualquer servidor público, empregado público, ou contratado por empresa privada que presta serviço para o Estado do Rio que apresentar febre ou sintomas respiratórios passa a ser considerado caso suspeito e adota protocolo de atendimento específico

- Proibição de visitas prisionais por 15 dias

- Suspensão do transporte de detentos para realização de audiências de qualquer natureza, por 15 dias

- Visitas de advogados a presídios no estado deverão ser ajustadas pelo secretário de Administração Penitenciária

- Proibição de visitas a pacientes diagnosticadas com o vírus, tanto na rede privada quanto pública

- O decreto orienta que donos de bares e restaurantes respeitem a distância de pelo menos um metro entre as mesas e cadeiras, a fim de reduzir as chances de contágio entre os clientes

Confira as principais medidas da Prefeitura do Rio:



. Não conceder licenças para eventos que causem grandes aglomerações e suspender as licenças concedidas;

. Suspensão das aulas da rede municipal;

. Suspensão de visitas em abrigos de idosos;

. Evitar locomoção de pessoas com baixa imunidade e problemas crônicos (asma, pneumonia, tuberculose, câncer e transplantados);

. Suspensão de atividades nas casas de convivência, cinemas, teatros, lonas culturais e museus da prefeitura;

. Suspensão dos períodos de férias da Saúde e da assistência social durante a pandemia;

. Recomendação para ônibus e BRTs evitarem superlotação;

. Recomendação para que as atividades esportivas no Estádio Nilton Santos não sejam abertas ao público;

. Recomendação de jornadas de trabalho alternativas (indústria, 1º turno, às 6h; comércio, às 8h; e serviço, às 10h), para evitar superlotação nos transportes;

. Recomendação para que adotem o trabalho em casa;

. Prefeitura do Rio irá disponibilizar álcool gel em todas as repartições municipais de atendimento ao público, incluindo hospitais, abrigos, estações de BRT, escolas e equipamentos culturais.