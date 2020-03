Cidade no ritmo do coronavírus: missas têm redução de fiéis

A cada dia que passa, a pandemia do coronavírus vai ditando novas regras e mudando os hábitos na cidade do Rio de Janeiro. As missas nas igrejas católicas da capital, por exemplo, apesar de não terem sido suspensas, já são realizadas com uma participação bem reduzida de fiéis. A Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho, retratou bem neste domingo esse novo cenário que se desenha diante das medidas adotadas pelos cariocas para evitar o contágio e a disseminação do novo vírus.

A principal missa de domingo na paróquia, que é celebrada às 10h, teve ontem uma menor frequência, como constatou a reportagem. "O movimento está bem menor. Cerca de 100 fiéis devem ter vindo para essa missa das 10h. Antes, nos outros domingos, tínhamos umas 300 pessoas. A cerimônia eucarística das 7h sempre é celebrada na capela (uma área menor, atrás do altar), mas hoje foi celebrada no espaço principal, para se ter mais espaço", relatou um colaborador da paróquia, que não quis se identificar.

Algumas medidas de prevenção à disseminação do Covid-19 já foram recomendadas pela Arquidioce do Rio e estão sendo seguidas à risca nos templos católicos. Entre elas, a suspensão do tradicional abraço da paz e o aumento do número de missas para diminuir a quantidade de fiéis e aglomeração nos espaços.

A Arquidiocese, até o momento, não tem previsão para o cancelamento de missas. Porém, o cônego Cláudio dos Santos, coordenador arquidiocesano de pastoral e pároco da Catedral Metropolitana, destacou que as orientações dadas pelo cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, contribuem na prevenção ao contágio do coronavírus.

"Todos os fiéis católicos estão seguindo as orientações dadas por nosso cardeal nas missas em nossa Arquidiocese, como a distância de pelo menos um metro nos bancos, aumento do número de missas e abstenção de mãos dadas no Pai Nosso", explicou o cônego Cláudio dos Santos.

