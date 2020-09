Bianca lança novo clipe em parceria com DJ Zullu

Sucesso na internet com o hit "Tudo no Sigilo", a cantora Bianca promete causar ainda mais com o sua nova música. A funkeira apostou num visual mais ousado com looks estilosos, muita dança e sensualidade para seu novo sucesso "Bem na sua direção", que chegou nas plataformas digitais em single e vídeo na última sexta-feira (11). Com sonoridade que exalta o funk carioca, a canção é uma parceria com o DJ Zullu.

No clipe todo ambientado em um ferro Velho da Zona Oeste, Bianca aposta na troca de laces com fios super longos, lisos e coloridos, que variam entre tons de vermelho e azul. Os admiradores das madeixas cacheados de Bianca também poderão conferir uma versão mais cumprida e volumosa.

Esse tipo de produção, segundo a cantora, já era uma vontade antiga. "Sempre quis ousar e mudar um pouco nos meus clipes. Porque eu adoro mudar! E aí passei a ideia para o figurino e para os responsáveis pelo roteiro e eles super acharam que rolaria e ficaria legal! A troca das laces foi muito rápida, porque o meu cabelo já estava trançado, preparado pra isso, então em menos de 10 minutos o cabelo já estava trocadinho", conta Bianca.

A artista - que largou tudo em Campos dos Goytacazes, cidade onde nasceu e foi criada, e veio para o Rio de Janeiro em busca do seu sonho, se encantando pela praia da Barra - já vinha surpreendendo os fãs com suas trocas de visuais e com a vasta cabeleira de dreadlocks platinados que chegou a usar. Recentemente, a moça entrou para a lista das 10 artistas brasileiras solos mais ouvidas do Spotify Brasil.