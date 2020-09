Uma separação mega produtiva

A história de amor de Niel e Nayane começou na praia da Barra, em outubro de 2018, e, alguns meses depois, eles decidiram ir morar juntos em Jacarepaguá. Na última semana, resolveram dar um ponto final da relação. Mas o que poderia ser um processo traumático, se converteu em criatividade: os jovens, que mantêm a amizade e o respeito, escreveram juntos a música "Escolha errada", lançada na última sexta-feira (11).

Duas grandes promessas do funk carioca, MC Niel, de 21 anos, e MC Nayanne, de 17, não estão mais juntos mas comemoram a boa fase na carreira. A nova música chegará nas plataformas digitais em single e liryc vídeo divulgados pelo selo da Soull Music BR, que vem revelando novos talentos da música em variados segmentos e ritmos musicais.

Os funkeiros usaram o fim amigável do relacionamento para compor a canção, que traz um pouco de sensualidade e sonoridade que exalta o funk melody carioca. O objetivo, de acordo com eles, é provocar uma reflexão em outros casais que também terminaram seus relacionamentos e estão em busca de explicações sobre o fim da união.

"Eu fiz de tudo, mas você transformou esse tudo em nada. Hoje eu te juro, quando eu te peguei fiz a escolha errada", diz um trecho da canção. "Às vezes a gente conhece uma pessoa, acha ela incrível, mas com a convivência as diferenças começam a surgir. E aí a gente tenta entender, às vezes até mudas as atitudes e pensamentos dessa pessoa, mas não dá em nada. Não por algum problema na pessoa em si, e sim por ser realmente uma escolha errada", explica Niel, conhecido pelos sucessos "Já fui feliz com ela" e "Foi até bom de encontrar".

Apesar da "Escolha Errada", o ex-casal faz questão de manter a relação amigável e torcem juntos pelo sucesso da música que chega como grande promessa de hit. "Em 2020 ganhei um presente que é minha maior paixão, nossa filha Lara, que recentemente fez cinco meses de vida. O Niel é uma pessoa especial na minha vida, pela qual tenho muito carinho, até por ser pai da nossa pequena. E pro futuro penso sempre no reconhecimento, já que sempre quis conquistar meu espaço no mundo da música e principalmente no funk", conclui Nayanne, que se tornou conhecida por seu sucesso "Nós é bandida e não namora".