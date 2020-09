Sábado com termômetros nas alturas (38° C) e a média móvel em queda (44%). Nas praias Vermelha e da Urca, no bairro de mesmo nome, praticamente toda faixa de areia estava ocupada. Ainda na Zona Sul do Rio, do Leme até Copacabana, a visão não era diferente. Várias pessoas aglomeradas e outras tantas sem máscara. Hoje, o cenário não deve ser diferente com a previsão de máxima chegando à casa dos 36°C.

Para Chrystina Barros, pesquisadora em saúde do CESS/UFRJ, a média móvel estar em queda não significa que a doença foi embora.

"Os números ainda são altos. Ainda falamos do Rio de Janeiro de mais de 60 óbitos por dia. Devemos lembrar sempre que a doença continua. Que pode ser grave, que ainda não existe um tratamento específico. E que, principalmente, pessoas que tenham algum fator de risco (obesidade, idosos, diabéticos, hipertensos) são pessoas que podem ter a doença com mais complicação e maior chance de óbitos", alerta ela. "Definitivamente, a queda do numero não é liberação para atividades normais. Precisamos manter os mesmos cuidados. Ainda não temos vacina, nem tratamento específico eficaz", acrescenta.

Para a especialista, principalmente agora com a diminuição de casos, as pessoas começam a relaxar. "Isso faz com que os comportamentos beirem a irresponsabilidade. O vírus não entende decreto, a pandemia ainda não acabou, a doença ainda está entre nós e pode ser grave. Se não para você, para alguém que você ama. Ou para quem você não conheça, mas que é o amor de alguém. São esses os cuidados que todos devemos ter em mente até que a vacina chegue e seja distribuída com segurança", frisa.

Chyristina ainda chama atenção para o fato de que esse tipo de comportamento desrespeitoso não é exclusivo do brasileiro, mas global.

"Aqui isso é mais exacerbado por conta dos exemplos incoerentes. Pessoas orientando que é importante usar máscara e o chefe do poder executivo não usava e provocava aglomerações. Isso influencia comportamentos. Apesar da doença ser nova e de difícil controle, parece que é muito mais difícil controlar o comportamento das pessoas", pontua.