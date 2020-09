Novas restrições, problemas antigos

No primeiro dia com as novas regras da prefeitura para tentar conter aglomerações nas praias e bares da cidade, a equipe de reportagem de O DIA flagrou um agente da Guarda Municipal informando a um motorista que apenas as motos seriam rebocadas num trecho da orla do Leme.

O caso ocorreu na tarde de ontem, na Avenida Atlântica, esquina com a rua Princesa Isabel, no Leme, na Zona Sul. Na sexta-feira, a Prefeitura do Rio, em conjunto com o governo estadual, determinou que veículos particulares não podem estacionar na orla do Leme ao Pontal, aos fins de semana e feriados. Estão autorizados a estacionar somente os motoristas que morem na região.



Segundo um relato, funcionários da CET-Rio começaram a colocar as placas de proibido estacionar, neste trecho do Leme, entre 13h e 13h30 de ontem. E, por volta das 15h, guardas municipais iniciaram o processo de rebocar as motos, de acordo com uma testemunha.

A equipe de O DIA flagrou o momento que os agentes estavam retirando as motos, e o proprietário de um carro chegou para retirar o veículo. O motorista disse aos guardas que a placa não estava no local, quando ele havia estacionado mais cedo. E questionou: "Aqui não pode estacionar?". O agente informou que, agora, está proibido e acrescentou que só rebocaria as motos. Então, o motorista pôde retirar o carro da vaga.



Entre as ruas Figueiredo Magalhães e Barão de Ipanema, em Copacabana, na Zona Sul, a equipe de reportagem viu os funcionários da CET-Rio colocando as placas de proibido estacionar apenas às 15h de ontem.



Em nota, a prefeitura informou que "desde a noite desta sexta, após publicação na edição extra do Diário Oficial equipes da CET-Rio estão atuando na substituição das placas de sinalização de proibição de estacionamento, obedecendo as normas contidas no Decreto". No entanto, até o fechamento desta edição, a prefeitura e Guarda Municipal não responderam sobre o caso do reboque.



Novas regras

Na noite de sexta-feira, quando começou a valer a proibição da venda de bebidas alcoólicas após as 22h, para clientes que não estejam ocupando mesas e cadeiras dentro ou fora dos bares e restaurantes, estabelecimentos foram multados em Anil e Realengo por falta de licenciamento sanitário e por desrespeito às Regras de Ouro (falta de insumos para higienização), segundo a prefeitura. Três estabelecimentos, em Curicica e Realengo, foram interditados por não terem o licenciamento sanitário.



*Estagiária sob supervisão de Bruna Fantti