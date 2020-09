Homem suspeito de cometer crime em 2012 é preso na Baixada

Rio - Um homem identificado como Marcelo Ferreira da Silva foi preso na manhã deste sábado no bairro do Paraíso, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, suspeito de ter cometido um homicídio no ano de 2012 em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima. Com o criminoso foi apreendida uma espingarda.

Ainda segundo os agentes, Marcelo foi encaminhado a 67ªDP (Guapimirim), onde foi cumprido o mandado de prisão.

