Termômetros podem marcar 38ºC neste domingo

Rio - Com céu claro, sem nuvens e sem previsão de chuva, o Rio tem previsão de forte calor para este domingo, de acordo com o Alerta Rio. Os termômetros devem atingir a marca de 38°C ao longo do dia.



Vale lembrar que a com o decreto da prefeitura, é proibido ficar na areia da praia. Apenas o banho de mar é permitido, além de atividades físicas (com uso de máscara). Também seguem proibidas a venda de bebida alcoólica, aluguel de cadeiras e praticar altinha.



Previsão para os próximos dias:



Na segunda-feira (14), um sistema de alta pressão manterá o tempo estável na cidade, com pouca nebulosidade no céu e sem previsão de chuva. As temperaturas ficarão elevadas e os ventos

moderados.

Na terça-feira (15), a passagem de uma frente fria em alto mar irá trazer umidade para o Rio, deixando o céu nublado, com chuvisco/chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos ficarão moderados a fortes.

Na quarta-feira (16) e na quinta (17), o tempo voltará a ficar estável, com céu nublado a parcialmente

nublado e sem chuva.