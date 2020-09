PRF prende homens que desviavam medicamentos de hospital de Nova Iguaçu

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite deste sábado, dois homens, que não tiveram a identidade revelada, desviando medicamentos que abasteceriam um hospital público de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com agentes, uma equipe fazia ronda na altura do km 181 da Via Dutra (BR-116), quando viu dois homens, em dois carros, transportando diversas mercadorias dentro em um posto de combustíveis. Durante a abordagem, a dupla se identificou como servidores públicos municipais e apresentaram uma guia de remessa para o hospital, mas não souberam explicar o motivo de estarem ali parados.

Ao todo, foram apreendidos 435 antibióticos em 33 caixas. Os suspeitos foram presos e poderão responder na justiça por peculato (crime cometido por funcionário público que desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse em razão do cargo). Eles podem pegar de dois a doze anos de reclusão, e multa.