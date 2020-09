Família procura por cachorro que foi levado durante roubo a carro: 'A gente não come, não dorme'

Rio - A família de um cachorro da raça Shih Tzu, chamado Fubá, está a sua procura depois que o carro em que estava, foi roubado neste sábado próximo à passarela do Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, por quatro criminosos. De acordo com Rafaella Azevedo, de 28 anos, dona do animal, o caso aconteceu quando sua irmã, seu marido e sua mãe estavam indo para Cabo Frio, na Região dos Lagos, para buscá-la e passar o final de semana.

"Os bandidos pararam o carro já cercando e mandando todo mundo descer e tirar tudo. Eles estavam com mala, pertences, celular e documento. Um dos bandidos queria levar a minha irmã que tem 13 anos, mas meu marido insistiu para não levarem. Um outro bandido que estava na porta com a minha mãe foi quem deixou as duas saírem", conta Rafaella.

A dona do animal disse ainda que o cachorro tava preso na cadeirinha dele que fica no banco de trás do veículo. "Minha irmã lutou muito para tentar tirar ele, mas não estava conseguindo, por causa do desespero. E nisso os criminosos ficavam gritando mandando ela sair. Eles estavam armados e apontavam a arma para a cabeça de todo mundo. Um bandido falou: "o cachorro vai com a gente", aí meu marido pediu muito para eles deixarem tirar o cachorro e ele não deixou", afirma a dona.

Rafaella contou que o animal tem oito meses e é dócil. "A gente está sofrendo muito com o que aconteceu. Eu tenho dois filhos e eles estão muito tristes pedindo pelo cachorro. A gente só quer o cachorro, eu não quero carro, não quero dinheiro que estava lá, não quero celular, roupa, nada. Eu só quero o cachorro, ele faz parte da nossa família. A gente não come, não dorme", finalizou.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá). Quem souber de alguma informação que possa levar a família de Fubá até ele, basta entrar em contato no número do Disque-Denúncia: (21) 2253-1177.