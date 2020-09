Por desrespeito a isolamento, Prefeitura interdita bares e reboca carros

Rio - No penúltimo dia do inverno e de calor intenso no Rio, os banhistas foram à praia neste domingo (13), apesar da proibição da prefeitura. Ambulantes e banhistas tomaram as faixas de areias nas zonas oeste e sul da capital fluminense. Para conter a disseminação da covid-19, está proibida a permanência na areia e também o estacionamento de carros na orla nos fins de semana e feriados. Neste domingo pela manhã, 169 automóveis foram rebocados.



Na orla da capital, a atual fase de flexibilização do isolamento permite apenas a circulação de vendedores ambulantes no período das 7 às 18 horas e atividades físicas com o uso de máscaras. Mas, continuam proibidos o aluguel de cadeiras e barracas e a venda de bebida alcoólica. As restrições, no entanto, não têm sido suficientes para evitar que as praias fiquem lotadas. Nesta sexta-feira (11), o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) cogitou liberar o acesso do público aos estádios, em jogos de futebol, para tentar reduzir a lotação da beira-mar. Por enquanto, os jogos têm ocorrido sem torcida.



Noite de bares lotados



Na madrugada de domingo, a prefeitura ainda multou 14 bares e restaurantes e interditou outros sete em polos gastronômicos localizados em diferentes pontos da cidade por desrespeitarem as normas de isolamento social. O valor da multa é de R$ 13 mil e, em caso de reincidência, dobra para R$ 26 mil. Em nota, a administração municipal afirmou que organizadores de festas tentaram driblar a fiscalização ao desligar som e luzes na chegada das equipes. Mas não conseguiram evitar as penalidades.