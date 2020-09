Criminosos incendeiam e destroem estação do BRT da Zona Norte para roubar fiação

Rio - Um incêndio, ocorrido na madrugada deste domingo, destruiu completamente a estação Arroio Pavuna, no corredor Transcarioca do BRT.

Segundo informações do BRT, o incêndio teria sido provocado por um grupo de pessoas que queimou o forro da estação para furtar a fiação. Os cabos externos de energia também foram levados pelos bandidos.

O Corpo de Bombeiros afirmou que o quartel do Recreio foi acionado às 4h20, e que ainda havia chamas quando eles chegaram no local. Não houve vítimas.

A Arroio Pavuna é uma das 35 estações que estão fechadas devido a vandalismo e furtos de equipamentos. Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos.

"Precisamos urgentemente do apoio intensificado das forças policiais e da Guarda Municipal para o patrulhamento das estações, que são um bem público. É um patrimônio do município que está sendo destruído pela ação desenfreada de bandidos, acarretando prejuízos diretos para a população que precisa do BRT", afirmou o presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins.

Segue a lista das estações que seguem fechadas por furtos e vandalismo, divididas por corredor:



Corredor Transoeste: Riomar, General Olímpio, Cajueiros, Vendas de Varanda, Embrapa, Dom Bosco, Recanto das Garças, Guiomar Novaes, Nova Barra, Benvindo de Novaes, Guignard, Gelson Fonseca, Golfe Olímpico e Bosque da Barra;



Corredor Transolímpica: Catedral do Recreio, Tapebuias, Outeiro Santo e Minha Praia;



Corredor Transcarioca: Praça do Bandolim, Recanto das Palmeiras, André Rocha, Pinto Teles, Vila Queiroz, Marambaia, Vila Kosmos, Praça do Carmo, Ibiapina, Rede Sarah, Santa Luzia, Guaporé, Cardoso de Moraes, Olaria, Pedro Taques, Divina Providência e Arroio Pavuna.



Além dessas, 20 do eixo da Cesário de Melo, no corredor Transoeste, e a estação Otaviano, no Transcarioca, foram desativadas em 2018 por causa de violência e destruição do patrimônio público. Ainda não há previsão de reabertura delas.