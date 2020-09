Polícia prende homem que agrediu a ex após vítima denunciá-lo

Rio - Policiais da 152ª DP (Duas Barras) prenderam em flagrante, neste sábado, um homem por agredir a ex-mulher na frente dos dois filhos bebês. A prisão foi possível após a vítima conseguir enviar mensagem, por meio de um aplicativo, para o número disponibilizado pela unidade (22 - 98831-8030) para recebimento de denúncias.



Segundo os agentes, a unidade recebeu uma mensagem com pedido de socorro da vítima, dizendo ter sido agredida pelo ex-companheiro. A mulher relatou aos agentes que o criminoso pretendia retornar à residência para continuar as agressões. Os policiais, então, foram ao local, e prenderam o bandido em flagrante.



Ainda de acordo com os agentes, o preso foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele tem vários antecedentes criminais, inclusive por tentativa de feminicídio e outra lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.