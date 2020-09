Clinicas da Família sem internet

Funcionários da Saúde denunciaram, ontem, a falta de internet em Clínicas da Família e unidades de saúde. O problema teria começado na sexta-feira, mas se prolongou até o sábado, interferindo diretamente na inclusão de pacientes no Sistema de Regulação de Vagas (Sisreg), segundo os profissionais.

"Falta internet. faltam medicamentos como dipirona e paracetamol. Faltam testes rápidos. Falta até papel para secar as mãos. Falta de vergonha na cara da atual gestão", se queixou um dos funcionários, que preferiu não se identificar.

De acordo com as mensagens dos profissionais, a falta de internet atrapalhou o agendamento de exames, marcação de consultas e até a inclusão de pacientes no Sisreg. "Complicado trabalhar assim", protestou outro funcionário.

Questionado sobre a falta de internet, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que há problemas com a internet das unidades de saúde, mas garantiu que o fornecimento já foi restabelecido na maioria das unidades. As unidades que ainda estão com problemas, devem ter o serviço reparado até hoje.