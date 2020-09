Rio tem 16.990 mortes; casos novos em 24h passam de 1,7 mil

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, neste domingo, os casos de coronovírus em todo o estado. Segundo a pasta, são 242.491 casos confirmados e 16.990 óbitos por covid-19. Ainda conforme a SES, nas últimas 24h foram registradas cinco mortes e 1.715 novas infecções. Há ainda 378 óbitos em investigação e 354 foram descartados. Entre os casos confirmados, 220.090 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 95.337

Niterói - 12.073

São Gonçalo - 11.592

Duque de Caxias - 8.731

Belford Roxo - 8.575

Macaé - 7.729

Volta Redonda - 6.069

Nova Iguaçu - 5.903

Angra dos Reis - 5.235

Campos dos Goytacazes - 5.116

Teresópolis - 5.063

Itaboraí - 4.378

Magé - 3.537

Maricá - 3.427

São João de Meriti - 3.157

Nova Friburgo - 2.706

Itaperuna - 2.661

Três Rios - 2.600

Queimados - 2.376

Cabo Frio - 2.281

Petrópolis - 2.234

Itaguaí - 2.231

Barra Mansa - 2.220

Resende - 1.937

Rio das Ostras - 1.852

Rio Bonito - 1.771

Guapimirim - 1.636

Mesquita - 1.349

Nilópolis - 1.244

Araruama - 1.230

São Pedro da Aldeia - 1.191

Santo Antônio de Pádua - 1.066

Saquarema - 1.047

Barra do Piraí - 1.040

São João da Barra - 899

Paraíba do Sul - 876

Casimiro de Abreu - 828

Tanguá - 808

Paraty - 800

Bom Jesus do Itabapoana - 740

Vassouras - 721

Mangaratiba - 720

Seropédica - 719

Piraí - 648

Paracambi - 629

Conceição de Macabu - 603

Porciúncula - 601

Iguaba Grande - 590

Varre-Sai - 588

Cachoeiras de Macacu - 573

Valença - 553

São Francisco de Itabapoana - 552

Natividade - 539

Pinheiral - 465

Quissamã - 453

São José do Vale do Rio Preto - 447

Miracema - 423

Armação dos Búzios - 422

Japeri - 385

Sapucaia - 384

Porto Real - 365

Itatiaia - 351

Italva - 343

Cardoso Moreira - 342

Itaocara - 342

Rio Claro - 286

Carapebus - 280

Miguel Pereira - 251

São Fidélis - 245

Laje do Muriaé - 238

Cordeiro - 193

Aperibé - 187

Areal - 182

Cambuci - 182

Arraial do Cabo - 175

Paty do Alferes - 173

Mendes - 165

Bom Jardim - 155

Carmo - 155

Comendador Levy Gasparian - 151

Cantagalo - 148

Silva Jardim - 145

Sumidouro - 145

Quatis - 140

São José de Ubá - 137

Engenheiro Paulo de Frontin - 129

Santa Maria Madalena - 99

Duas Barras - 64

Macuco - 57

Trajano de Moraes - 56

São Sebastião do Alto - 30

Rio das Flores - 20



As 16.990 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 10.116

Duque de Caxias - 681

São Gonçalo - 664

Nova Iguaçu - 539

São João de Meriti - 404

Niterói - 395

Campos dos Goytacazes - 337

Belford Roxo - 272

Itaboraí - 205

Magé - 205

Volta Redonda - 205

Petrópolis - 184

Angra dos Reis - 168

Nilópolis - 167

Mesquita - 163

Barra Mansa - 141

Macaé - 141

Cabo Frio - 129

Teresópolis - 129

Itaguaí - 115

Maricá - 112

Nova Friburgo - 111

Resende - 80

Rio das Ostras - 77

Queimados - 63

Araruama - 61

Três Rios - 60

Guapimirim - 58

Rio Bonito - 57

Saquarema - 57

Barra do Piraí - 51

Seropédica - 50

Itaperuna - 47

Tanguá - 40

São Pedro da Aldeia - 39

Mangaratiba - 35

Iguaba Grande - 33

Paraty - 32

Paracambi - 31

Cachoeiras de Macacu - 27

Japeri - 27

Paraíba do Sul - 24

Vassouras - 24

Itaocara - 23

São Fidélis - 23

Sapucaia - 23

Casimiro de Abreu - 22

São Francisco de Itabapoana - 22

Bom Jesus do Itabapoana - 21

Santo Antônio de Pádua - 18

Quissamã - 17

São José do Vale do Rio Preto - 17

Valença - 16

Pinheiral - 15

Porciúncula - 15

Armação dos Búzios - 13

Piraí - 13

Porto Real - 13

Rio Claro - 13

Conceição de Macabu - 12

Miguel Pereira - 12

Itatiaia - 11

São João da Barra - 11

Sumidouro - 11

Areal - 8

Aperibé - 7

Arraial do Cabo - 6

Italva - 6

Silva Jardim - 6

Cambuci - 5

Paty do Alferes - 5

Santa Maria Madalena - 5

Bom Jardim - 4

Carapebus - 4

Natividade - 4

Rio das Flores - 4

Carmo - 3

Comendador Levy Gasparian - 3

Duas Barras - 3

Engenheiro Paulo de Frontin - 3

Miracema - 3

Cantagalo - 2

Macuco - 2

Mendes - 2

Quatis - 2

Varre-Sai - 2

Cardoso Moreira - 1

Cordeiro - 1

Laje do Muriaé - 1

São Sebastião do Alto - 1