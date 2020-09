Pai cria placa comemorativa e filho ganha 37 mil inscritos no YouTube

Um pai fez uma placa do YouTube para incentivar o filho, que tem um canal na plataforma e tinha 60 inscritos. Mas em 48h, o canal Rafa Maneiro acumula mais de 37 mil seguidores que se emocionaram com a história dos dois no Twitter.

"Estou muito feliz com tantas pessoas no meu canal. Quero agradecer a todos que me ajudaram. Se você tem um sonho, não desista. Um dia ele acontece", conta o pequeno Rafael. "Se chegar a 100 mil vai ser muito bom", torce o menino, aos risos.

O COMEÇO

A história do canal Rafa Maneiro tomou corpo ao ver a mãe dele, Michele Gomes, em lives a trabalho. No canal, Rafael dá dicas de jogos e até estilo de vida. O menino conseguiu 40 inscritos. O pai, Alexandre Veronez, faz um desafio para o filho. Se o menino alcançasse 60 inscritos, o próprio pai ligaria para o YouTube e pediria a placa/prêmio que o portal de vídeos oferece a quem ultrapassa os 100 mil inscritos.

Diante da empolgação do pequeno, o pai não pensou duas vezes. Recrutou familiares e amigos na missão de todos se inscreverem página Rafa Maneiro.

"Foi tipo aquela cena do filme do Zezé Di Camargo e Luciano", diz Alexandre em referência ao longa 'Os Dois Filhos de Francisco', em que o pai dos cantores doa fichas de orelhão para que operários peçam a música da dupla em uma rádio.

Com os 60 inscritos no canal, Rafa cobrou a promessa do pai, que é designer gráfico e criou a placa de acrílico. Contudo, para tornar a situação mais crível, Alexandre chamou uma pessoa para se fazer passar por funcionário do YouTube e entregar a placa. "A alegria do Rafa foi enorme. Ele chegou a dar um pulo que nem o Pelé", baba o pai todo orgulhoso.