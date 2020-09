Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal e das secretarias de Fazenda e Ordem Pública, fiscalizou neste fim de semana, bares e polos gastronômicos em diversos pontos da cidade e, ainda, o estacionamento na orla, que está proibido aos sábados, domingos e feriados. Com estacionamento proibido na orla, 386 veículos foram rebocados por não respeitarem a norma e 124 pessoas foram multadas por não usarem máscaras. Galeria de Fotos Agentes da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização em estabelecimentos no final de semana Divulgação / Prefeitura Agentes da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização em estabelecimentos no final de semana Divulgação / Prefeitura Agentes da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização em estabelecimentos no final de semana Divulgação / Prefeitura Agentes da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização em estabelecimentos no final de semana Divulgação / Prefeitura Agentes da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização em estabelecimentos no final de semana Divulgação / Prefeitura Agentes da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização em estabelecimentos no final de semana Divulgação / Prefeitura Prefeitura do Rio reboca 386 veículos estacionados na orla Divulgação / Prefeitura Prefeitura do Rio reboca 386 veículos estacionados na orla Divulgação / Prefeitura Prefeitura do Rio reboca 386 veículos estacionados na orla Divulgação / Prefeitura Prefeitura do Rio reboca 386 veículos estacionados na orla Divulgação / Prefeitura Prefeitura do Rio reboca 386 veículos estacionados na orla Divulgação / Prefeitura Rio - A, por meio da, dae das, fiscalizou nesteem diversos pontos da cidade e, ainda, o, que está proibido aos sábados, domingos e feriados. Com estacionamento proibido na orla,forampor não respeitarem a norma eforam multadas por não usarem

Além de integrar a força-tarefa da Prefeitura em ações conjuntas na orla e em áreas de comércio da Zona Sul, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) fiscalizou a proibição do estacionamento na orla do Leme ao Ponta, para evitar aglomerações nas praias. De sábado até o final da tarde deste domingo, foram rebocados 386 veículos pelas equipes da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer).



A operação deste domingo começou às 6h. Ao longo da manhã de sábado, as equipes orientaram motoristas para permitir adaptação à nova medida. A multa para este tipo de estacionamento irregular, pelo Código de Trânsito, é de R$ 195,23, além das tarifas de reboque.



O uso de vagas da orla do trecho entre o Leme e o Pontal está permitido somente para moradores e usuários de vagas especiais. Os moradores devem deixar à mostra, no painel do veículo, o Cartão Morador do sistema Rio Rotativo (emitido pela CET-Rio) ou comprovante de residência podendo utilizar vagas da sua localidade. Já os usuários de vagas especiais (idosos e deficientes físicos) devem expor o cartão obrigatório de beneficiário.

Vigilância Sanitária

Neste domingo, a Subsecretaria de Vigilância Sanitária inspecionou 28 estabelecimentos na Zona Sul do Rio com foco no cumprimento das medidas higiênico-sanitárias e das Regras de Ouro. As ações ocorreram principalmente em mercados e confeitarias de Copacabana e em quiosques da orla de Copacabana, Leme, Arpoador e Ipanema.



Foram aplicadas cinco multas, três por falta de higiene e duas por ausência de licença sanitária. No sábado, os fiscais já haviam inspecionado outros 30 estabelecimentos também em Copacabana, quando um deles foi multado por funcionamento de self-service e outros seis por falta do licenciamento sanitário.



Treze quiosques na orla da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, também foram inspecionados no domingo, com um total de seis multas aplicadas e uma interdição por falta da documentação sanitária.



Na noite de sábado, as equipes da Vigilância Sanitária fizeram 23 inspeções, que resultaram em 14 multas, sendo 12 por aglomeração, e sete interdições em estabelecimentos que desrespeitaram as novas regras do plano de retomada das atividades econômicas, que prevê a proibição da venda de bebidas alcoólicas para o consumo externo de clientes, a partir de 22h.



Quatro deles no micropolo da Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, onde os fiscais flagraram a venda de bebida após as 22 horas e aglomeração. O mesmo ocorreu na Rua Dias Ferreira, no Leblon, onde dois bares foram fechados pela fiscalização sanitária por intensa aglomeração.



Na Praça Varnhagem, na Tijuca, a interdição ocorreu por falta de higiene, e cerca de 30 kg de produtos impróprios para consumo foram apreendidos e inutilizados.



O comboio noturno, que contou com apoio da Guarda Municipal, passou pelos quatro micropolos gastronômicos — áreas onde normalmente há grande concentração de pessoas — localizados no Leblon (Rua Dias Ferreira), em Botafogo (Praça Nelson Mandela), na Tijuca (Praça Vanhargem) e na Barra da Tijuca (Avenida Olegário Maciel). Os fiscais também estiveram no Méier, onde um estabelecimento foi multado por aglomeração.



Em respeito ao decreto de 11 de setembro, as punições passam a ser mais severas. O estabelecimento comercial que desobedecer as regras e promover aglomerações, inclusive que inclui os quiosques, será interditado por sete dias, e não mais 24 horas. O valor da multa será de R$ 13 mil e, em caso de reincidência, dobrará para R$ 26 mil.



Para voltar a funcionar, o estabelecimento precisa cumprir as exigências que constam no termo de intimação recebido no ato da interdição. Depois disso, entrar em contato com a Central 1746 solicitando a desinterdição. A central, por sua vez, aciona a Vigilância Sanitária, que envia equipe novamente ao local para checar se todas as exigências estão sendo cumpridas.

Guarda Municipal



A Guarda Municipal do Rio mantém as ações diárias de patrulhamento e fiscalização do trânsito e das infrações sanitárias em toda a cidade, e, neste fim de semana, as ações contaram com reforço de 81 agentes na orla, além do efetivo regular de 190 guardas nas Zonas Sul e Oeste. A fiscalização resultou na aplicação de 124 multas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial em diversos pontos da cidade, incluindo as praias. Os números de notificações do fim de semana são parciais e serão consolidados na atualização da estatística na próxima semana.



Entre os dias 5 de junho e 8 de setembro, a Guarda Municipal registrou 7.100 multas sanitárias, sendo 5.734 (80,76%) pela falta do uso de máscaras e 345 por aglomeração em estabelecimentos e em via pública. Do total geral, 3.263 autuações foram aplicadas pelo Grupamento Especial de Praia e Marítimo, que atua no patrulhamento da faixa de areia.



A fiscalização realizada entre a manhã de sábado e a tarde deste domingo resultou na aplicação de 962 multas por diversas irregularidades, entre elas estacionamento na calçada e em local proibido, em diversos pontos do Leme ao Pontal, incluindo Barra de Guaratiba.



Guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam um homem de 21 anos por furtar o cordão de ouro de um banhista na Praia de Ipanema, nas proximidades do Posto 10. O cordão foi recuperado pelos agentes. Em Copacabana, guardas do Grupamento de Operações (GOE) prenderam um homem de 22 anos por furtar a bolsa de uma banhista na altura do Posto 4. As duas ocorrências foram registradas como furto na 12ª DP (Copacabana).



Em apoio à Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico, a Guarda Municipal do Rio reforçou neste fim de semana a fiscalização sanitária e de trânsito com 51 guardas atuando nos principais pontos turísticos da cidade, como Corcovado, Pão de Açúcar e no Porto Maravilha. As equipes também auxiliaram, principalmente na área externa, para evitar aglomerações dentro da ação planejada pela secretaria, que contou com apoio da Polícia Militar.

Ordem Pública

A Seop encerrou dois eventos, na madrugada deste domingo, uma festa clandestina em clube no bairro do Anil, na Zona Oeste, e um evento em hotel do Leblon, na Zona Sul, durante ações noturnas da força-tarefa para fiscalizar aglomerações. As operações contaram com agentes da Secretaria municipal de Fazenda e da Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar. Na festa do Anil, os organizadores tentaram driblar a fiscalização sem sucesso, desligando o som e as luzes do local, um clube, com a chegada das equipes. Os agentes encontraram cerca de 100 pessoas no imóvel. A multidão foi dispersada, o evento encerrado e o responsável encaminhado à delegacia.



No total, as ações desta madrugada registraram quatro atuações à estabelecimentos e a retirada de seis ambulantes irregulares de vias. Na madrugada de sexta para sábado, a força-tarefa fiscalizou 22 estabelecimentos (bares, boates e casas de festa) com denúncias de eventos em operações noturnas coordenadas pela pasta em áreas do Anil, Padre Miguel, Curicica, Bangu, Leblon e Barra da Tijuca. As operações contam com agentes da Seop, secretaria municipal de Fazenda, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Comlurb e apoio da Polícia Militar.

Fazenda

A Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda, está realizando ações de ordenamento urbano na cidade neste fim de semana. A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização autuou oito estabelecimentos pelo uso irregular de mesas e cadeiras nas calçadas, funcionamento em desacordo ou sem alvará de licença para estabelecimento e realização de eventos não autorizados. Ao todo, 17 locais foram vistoriados pelos fiscais, que percorreram nove bairros: Barra da Tijuca, Leblon, Curicica, Largo do Anil (Jacarepaguá), Realengo, Rio das Pedras, Bangu, Jardim Sulacap e Padre Miguel na Zonas Oeste e Norte da Cidade.



Na orla do Recreio e na praia da Reserva, na Zona Oeste, dois quiosques foram autuados por não apresentarem o alvará de licença para estabelecimento.



Já a Coordenadoria de Controle Urbano percorreu as praias da Barra, Recreio, Reserva, Leblon, Ipanema e Copacabana, nas Zonas Sul e Oeste do Rio. Até agora, 46 ambulantes autorizados foram fiscalizados pelos agentes e seis ambulantes irregulares foram orientados a desocuparem área pública. O total de multas aplicadas até agora a barraqueiros nas praias das Zonas Sul e Oeste é de 24. Os responsáveis foram multados pela oferta desautorizada de barracas, cadeiras de praia e bebida alcóolicas aos banhistas.



A Coordenadoria fiscalizou também ambulantes nos bairros de Realengo, Barra, Curicica, Anil, Bangu e Jacarepaguá. Nas ações noturnas, ao todo,11 ambulantes foram orientados a se retirarem da rua pelos agentes. Os ambulantes que descumprirem as regras vigentes nos decretos podem ser multados, terem a mercadoria apreendida e, caso persistam na irregularidade podem ainda perder a licença para o comércio ambulante.