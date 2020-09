PM fica ferido em troca de tiros com quatro suspeitos

Rio - Um PM foi baleado, na noite de sábado, durante uma troca de tiros com quatro suspeitos em Maricá, na Região Metropolitana, do estado. O agente, que é lotado no 12° BPM (Niterói), foi atingido no pé e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, no município vizinho. O estado de saúde dele é estável.

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito também ficou ferido e levado ao Heal. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo a PM, o tiroteio começou quando agentes do batalhão estavam patrulhando a Avenida Carlos Mariguella, no distrito de Inoã. Os policiais teriam sido atacados por homens armados, que fugiram em direção à comunidade do Risca Faca.

Os PMs seguiram os suspeitos, prendendo quatro deles em uma casa. No local, os agentes apreenderam 1.070 sacolés e um tablete de 500 g de maconha, 550 pinos de cocaína, um revólver calibre 38, um radiotransmissor, um colete balístico e munições.

Os presos e o material foram levados para a 76ª DP (Niterói). A Polícia Civil disse que todos foram autuados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.