Taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede SUS é de 85% na cidade do Rio

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 85%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 61%.

A rede municipal possui 881 leitos para Covid-19. Deste total, 251 são leitos de UTI. O número de leitos especializados na rede é maior do que a demanda por internações para tratamento da doença.

O aumento na taxa de ocupação de UTIs se relaciona com a retirada de leitos do hospital de campanha do Parque dos Atletas, que encerrou suas atividades. A Prefeitura acrescenta que há internação precoce de pacientes nesse tipo de leito. Como há disponibilidade de leitos, pacientes com maior risco de agravamento têm sido priorizados nos leitos de cuidados intensivos.



Nas unidades da rede municipal, há 468 pacientes internados, sendo 222 em UTI.



A rede SUS na capital tem 858 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 406 em UTI.



Em toda a rede SUS da Região Metropolitana 1 - que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense – 51 pessoas estão em processo de transferência para leitos de Covid-19. Deste total, 18 são para UTI. Não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação.



A cidade do Rio acumula 10.116 mortes segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Dados do Estado do Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, neste domingo, os casos de coronovírus em todo o estado. Segundo a pasta, são 242.491 casos confirmados e 16.990 óbitos por covid-19. Ainda conforme a SES, nas últimas 24h foram registradas cinco mortes e 1.715 novas infecções. Há ainda 378 óbitos em investigação e 354 foram descartados. Entre os casos confirmados, 220.090 pacientes se recuperaram da doença.