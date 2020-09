Envolvidos na morte de mãe que protegeu o filho em tiroteiro no São Carlos são procurados polícia

Em uma ação conjunta entre a Delegacia de Homicídios da Capital e o Portal dos Procurados do Disque Denuncia, está sendo lançado nesta segunda, um cartaz com os envolvidos na morte de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, após ser baleada durante um tiroteio entre criminosos de facções rivais, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio.

Ana Cristina estava indo com o filho para o bar onde trabalhava, quando ficou presa no meio do tiroteio. No momento dos disparos, ela tentou proteger o filho de três anos e acabou sendo atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.

Segundo a Justiça, o mandato é de prisão temporária dos envolvidos que estão sendo investigadospor homicídio doloso. Foi decretada prisão dos seguintes investigados:

Os que estão presos, o mandado de prisão será cumprido no presídio onde se encontram.

1 - Alex Marques de Melo, o Léo Serrote - PRESO

2 - Cláudio Augusto dos Santos – Jiló

3 - Cosme Roberto dos Santos – Macumba

4 - Daniel de Paula Silva – Pit Bull

5 - Edgard Alves de Andrade – Doca da Penha

6 – John Wallace da Silva Vianna – John Bravo

7 – Leandro Pereira Rocha – o Bambu

8 – Leonardo Miranda da Silva – o Léo Empada

9 – Marcelo Bernardino da Fonseca – Limão da 40

10 – Marcelo da Silva Guilherme – Marcelinho dos Prazeres - PRESO

11- Marcílio Cherú de Oliveira – Menor Cherú

12 – Paulo Cesar Baptista de Castro – o Paulinhozinho

13 – Wilton Carlos Rabelo Quintanilha – o Abelha.- PRESO

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados, e em todos os casos O Anonimato é garantido.