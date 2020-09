Uerj volta às aulas de forma remota; chips para alunos em situação de vulnerabilidade já começaram a ser distribuídos

Rio - Após seis meses sem aula, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) retomou as atividades acadêmicas de forma remota nesta segunda-feira. O semestre vai ser mais curto e online, com um calendário emergencial com 13 semanas de atividades até o dia 12 de dezembro.





De acordo com a Uerj, o Sim Card será entregue presencialmente nas unidades do Maracanã, Duque de Caxias e São Gonçalo. Os alunos devem verificar os locais, datas e horários de distribuição dos cartões a fim de evitar aglomerações.



A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica de todas as unidades da Uerj (Maracanã, Rezende, Duque de Caxias, São Gonçalo, Teresópolis, Petrópolis, Ilha Grande e Nova Friburgo) as condições técnicas para as atividades do ensino remoto emergencial. Segundo a instituição, para os alunos com dificuldades para acessar a internet, foram beneficiados chips para acompanhar o conteúdo digital. A lista dos primeiros cinco mil alunos da graduação, pós-graduação e CAp-Uerj que vão receber os chips já está disponível na página eletrônica da Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis em http://www.pr4.uerj.br. Ao todo serão disponibilizados cerca de 12 mil chips com franquia de serviços de dados móveis.De acordo com a Uerj, o Sim Card será entregue presencialmente nas unidades do Maracanã, Duque de Caxias e São Gonçalo. Os alunos devem verificar os locais, datas e horários de distribuição dos cartões a fim de evitar aglomerações.A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica de todas as unidades da Uerj (Maracanã, Rezende, Duque de Caxias, São Gonçalo, Teresópolis, Petrópolis, Ilha Grande e Nova Friburgo) as condições técnicas para as atividades do ensino remoto emergencial.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Leonardo Rodrigues, ressaltou a importância da distribuição destes chips para os mais necessitados. “Temos que garantir que todos os alunos tenham acesso às atividades sem que haja prejuízo à formação. Além disso, todos devem receber as mesmas oportunidades e essa ação da Secti em parceria com a Uerj é o resultado de um esforço conjunto para o bem de toda a comunidade acadêmica”, afirmou o secretário Leonardo Rodrigues.



Um novo período de inscrições para a aquisição de chips será aberto até o final deste mês de setembro para atender os alunos que não conseguiram participar da primeira chamada do edital do programa de auxílio inclusão digital da Uerj.