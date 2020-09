Senac RJ e Sebrae Rio capacitam líderes comunitários

Com objetivo de contribuir para o fortalecimento do trabalho em rede, Senac RJ e Sebrae Rio se uniram para gerar o Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Lideranças, que aborda conteúdos úteis para o aprimoramento das atividades desenvolvidas por líderes comunitários do terceiro setor que atuam em áreas vulneráveis do estado do Rio de Janeiro.

A capacitação gratuita terá duração de aproximadamente três meses. O programa contará com certificação do Senac RJ e do Sebrae Rio. A primeira etapa inclui dois cursos do Senac RJ sobre Empreendedorismo e Design Thinking. As aulas, que começaram nesta segunda-feira (14), serão online.

Os 15 líderes de instituições do terceiro setor - sendo uma delas a SOS Amigos do Bem, da Zona Oeste - selecionados para a primeira turma do programa atuam em parceria com o projeto "Senac na Comunidade", do núcleo de Responsabilidade Social do Senac RJ, que promove a formação profissional de jovens e adultos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades, por meio de atuação integrada.

Oficinas do Sebrae Rio

A partir de 3 de novembro, o Sebrae Rio realizará a segunda etapa da capacitação. Serão seis oficinas online e gratuitas sobre Liderança, Teoria da Mudança, O Papel das ONGs em Prol do Desenvolvimento Local, Economia Colaborativa, Economia Criativa e Negócios de Impacto (construção de uma agenda coletiva de impacto e pitch).

A iniciativa é uma das ações do projeto "Periferia Faz Negócio" do Sebrae Rio que se baseia no desenvolvimento de lideranças que atuam em organizações sociais nas favelas para o fortalecimento do empreendedorismo e inclusão produtiva.