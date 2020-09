Sem água e luz, sem espetáculo nos teatros

Embora a Prefeitura do Rio tenha autorizado, desde ontem, a reabertura de cinemas, teatros e anfiteatros, o presidente da Associação de Produtores Teatrais do Rio, Eduardo Barata, esclareceu a O DIA que os espaços municipais não têm condições para retomar os espetáculos. Segundo ele, estão sem luz e sem água os teatros Ziembinski, na Tijuca, Café Pequeno, no Leblon, Espaço Cultural Sérgio Porto, no Humaitá, e Gonzaguinha, no Centro.



De acordo com Barata, a prefeitura, durante a pandemia, não renovou, em nenhum dos teatros do município, os contratos dos funcionários e das empresas que faziam a terceirização da técnica, dos equipamentos de luz e som. "Então, não tem estrutura técnica nem humana para reabrir esses espaços", reclamou.



Barata disse que considera "difícil a volta ainda nesta semana" dos demais teatros. Segundo ele, o Prudential, na Glória, e o Riachuelo, no Centro, devem retomar as atividades presencias em breve. Procurados, os dois estabelecimentos não responderam até o fechamento da edição.

"Os espaços que têm patrocínio e questões econômicas que permitam, além do prejuízo desses seis meses fechados, fazer investimentos de todo protocolo, vão reabrir. Os outros que têm condições financeiras menos privilegiadas vamos ver como irão se comportar, ressaltou Barata.



O Sindicato Estadual das Empresas Exibidoras de Cinema informou que, por enquanto, o setor não voltará. Isso porque a suspensão da compra e venda de alimentos nas bombonieres dos cinemas "inviabiliza o negócio".



Em nota, a prefeitura informou que "os equipamentos culturais do município estão se adequando aos protocolos de segurança e regras de ouro, levando em consideração o bem-estar do público e dos profissionais. Em decorrência da situação de calamidade, no início da pandemia, os contratos foram suspensos, entretanto foram mantidas equipes reduzidas para manutenção e conservação dos espaços. Quanto à regularização da luz e estrutura técnica, todas as contas estão em processo de quitação".