Melô da traição volta ao topo

"Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tenta entender, 01 sempre foi ela, 02 você". O trecho da música 'Talarica', do MC 2Jhow, que aborda traição, foi lançada em fevereiro mas estourou em julho, depois da separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar. Na última quinta (10), voltou a causar alvoroço após Luísa Sonza e Vitão assumirem o relacionamento em suas redes sociais. Também conhecida na internet como "Melô da Traição", a canção já teve cerca de 500 mil visualizações entre o TikTok e Instagram e quase 25 milhões de views no YouTube, somando as versões funk e pagode, lançada pelo funkeiro no início de setembro, em parceria com o grupo Bom Gosto. A música, aliás, viralizou como trilha sonora da relação conturbada de alguns famosos, incluindo a separação do ator Arthur Aguiar e Maíra Cardi, e, claro, o suposto triângulo amoroso envolvendo Luísa Sonza, Vitão e Winderson Nunes, que já vinha sido usado como plano de fundo para vídeos com a música nas redes sociais. MC 2Jhow preferiu não se posicionar sobre o assunto, mas confessou estar curtindo a criatividade do seu público. "Achei bacana a criatividade do público! O brasileiro tem mania de inventar né (risos), e essa é a forma deles se expressarem e passarem a sua opinião. Não concordo e nem aprovo traições, mas fico feliz que estejam usando a minha música para passar esse recado: 'Marido dos outros não é presente de Deus'... Ou mulher, né", acrescenta o artista de 26 anos. 'Talarico' Na última semana, Luísa Sonza e Vitão publicaram diversas fotos românticas juntinhos e trocaram comentários carinhosos, deixando bem claro que eles estão, sim, namorando. A notícia causou um verdadeiro alvoroço na internet, e não demoraram a aparecer memes sugerindo que a relação teria começado quando a cantora ainda estava casada com o humorista Winderson Nunes. E como na rede ninguém perdoa, um comentário de Vitão com as palavras "meu casal" em uma foto dos ex-pombinhos foi resgatado e Vitão logo ganhou o título de "Talarico", uma referência à música de MC 2Jhow.

Cria da comunidade

Aos 26 anos, Johnatan Inácio da Silva, ou, simplesmente, MC 2Jhow, como ficou conhecido, é uma das principais promessas do funk carioca. Dono de sucessos como 'Talarica' e 'Tô Solteiro Né?', o cantor e compositor se inspira nas dificuldades de sua infância no Conjunto Campinho, em Campo Grande, e na realidade vivida nas comunidades para a criação das suas letras.

O sonho de se tornar cantor surgiu ainda criança, e suas referências vão do hip-hop à MPB. O rapaz contou com a ajuda do irmão DJ LC 22, que já trabalhava com produção musical, para ingressar na carreira. Chris Brown, Usher, Michael Jackson, Charlie Brown Jr., Vitão, Gaab e Léo Santana, são alguns dos artistas que o funkeiro admira e nos quais se inspira.