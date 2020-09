De Nova Iguaçu para o mundo: Dra. Vanessa Bottino é referência

Nascida e criada em Nova Iguaçu, Dra. Vanessa Bottino hoje é conhecida no Brasil e no mundo por ser pioneira em técnicas de harmonização íntima (nos órgãos genitais) e na famosa técnica coreana BB Glow. Bacharel em Enfermagem, atuou por muitos anos em hospitais cariocas, até que decidiu que queria mudar de vida e investir em uma carreira que lhe trouxesse alegria. Migrou, então, para a estética.

"Quis abrir o meu próprio negócio em setembro de 2016, depois de observar que meus resultados na área de estética eram satisfatórios e que minha cartela de clientes não me permitia mais um atendimento domiciliar", diz. Dra Vanessa Bottino, especialista em harmonização facial e corporal, micropigmentação, e facilitadora de diversos cursos nas áreas da estética e saúde no Brasil e no mundo.

Entre as técnicas que ensina estão: preenchimento labial, harmonização íntima, jato de plasma, botox, rinomodelação, lipo de papada e fios de PDO. Em 2019, foi convidada para a II Residência Internacional em Harmonização Orofacial, que aconteceu em Portugal, e para a V Jornada Científico Estética, na Venezuela.

Atualmente, Dra. Vanessa reside no Paraguai, onde realiza mais uma especialização na área da medicina do esporte. A especialista atende no país de sua residência, Foz do Iguaçu e no Rio de Janeiro (Copacabana, Nova Iguaçu, Campo Grande, Penha e em Rio das Ostras).

Para as mulheres, principalmente as da Baixada, que querem abrir seu negócio e, assim como Vanessa, já sofreram ou sofrem qualquer tipo de preconceito, a empresária deixa um recado: "Não desistam! O caminho é árduo mas com força de vontade e juntas podemos vencer. É este conceito que carrego em mim. Algumas colegas têm preconceito com outras de outras áreas; eu busco sempre não ter. Mulheres devem se unir cada vez mais e fazer com que caia por terra essa competitividade não saudável que muitas vezes atrapalham e abrem ainda mais espaço para nossa própria desvalorização", conclui a profissional.