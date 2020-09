Integrantes de quadrilha que aplica golpes em influenciadores digitais são presos em São Gonçalo

Rio - Policiais da 79ª DP (Jurujuba) prenderam três integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra influenciadores digitais. Daniel Muniz Cabral Rodrigues Ornelas, Reginaldo Lopes e Tayrone Alessandro Oliveira Gomes foram capturados em diferentes endereços de São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado, entre a quarta e sexta-feira da semana passada, durante a Operação Digital Influencer.

De acordo com o delegado Gabriel Ferrando, titular da 79ª DP, a quadrilha praticava extorsões contra pessoas com grande número de seguidores nas redes sociais, que ostentavam alto poder aquisitivo. Os policiais descobriram que ao abordar as vítimas, os criminosos as ameaçavam, mantendo-as em seu poder, exigindo o pagamento de até R$ 100 mil para libertá-las.

Delegacia de Jurujuba prende três integrantes de quadrilha especializada em aplicar golpes em influenciadores digitais.#ODia

As investigações começaram há cerca de dois meses, após uma das vítimas da quadrilha procurar a distrital. Os três presos foram autuados pelo criem de extorsão.



"As investigações prosseguem visando identificar outros integrantes e demais crimes praticados pela quadrilha", destaca Ferrando.