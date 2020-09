Tempo no Rio muda com passagem de frente fria e rajadas de vento forte

Rio - O Rio registra a passagem de uma frente fria nesta terça-feira por conta de um novo ciclone bomba que se forma sobre o mar na altura da costa do Sul do Brasil . De acordo com o Centro de Operação (COR), nesta manhã núcleos de chuva atuam no entorno do maciço da Tijuca, na Zona Norte do Rio e ocasiona registro de chuvas fracas. Às 7h30 houve registro de chuva moderada em São Cristóvão, na Zona Central.

De madrugada, houve queda de árvore na Estrada das Canoas, na altura da Rua General Danton Teixeira, em São Conrado, na Zona Sul, e a via segue interditada. Equipes da Light e da Comlumbr foram acionadas e atuam no local, de acordo com o COR.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na noite desta segunda-feira, entre 22h e 23h, houve registro de rajadas de ventos fortes na Base Aérea de Santa Cruz (63 km/h), no Forte de Copacabana (69,5 km/h) e na Vila Militar (52,2 km/h). Entre 00h e 01h, houve novos registros de rajada de vento forte na Estação Forte de Copacabana (60,1 km/h) e Base aérea de Santa Cruz (59,3km/h)

O tempo nesta terça-feira será nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada a fraca de maneira isolada, com temperatura máxima de 27ºC e mínima de 17ºC, de acordo com o Alerta Rio. Na quarta-feira, o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada, máxima de 31ºC e mínima de 18ºC.

A partir de quinta-feira, a cidade fica sem registro de chuva e o céu segue parcialmente nublado a claro. As temperaturas voltam a subir, com máxima de 35ºC e mínima de 19ºC. De sábado para domingo, o tempo deve mudar novamente com a chegada de uma nova frente fria.