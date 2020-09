Morador de Jacarepaguá é encontrado machucado na Floresta da Tijuca

Rio - PMs do 23° BPM (Leblon) encontraram, na noite desta segunda-feira, um idoso morador de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, desorientado na Floresta da Tijuca, na Zona Norte. José Lindolfo da Silva, de 84 anos, estava com ferimentos no rosto, desidratado e vomitando, a mais de 25 km de casa. Ele estava na Mesa do Imperador, na Vista Chinesa.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso foi visto por uma motorista de 33 anos que passou pela região, que estava deserta, por volta das 20h. Ela disse que o homem estava sozinho e falava frases desconexas, até que procurou a PM.

Os policiais levaram José Lindolfo à Coordenação Regional de Emergência (CER) do Leblon, na Zona Sul, para que recebesse atendimento médico. Na unidade de saúde, os PMs conseguirem descobrir com o idoso que ele mora na Freguesia.

Foi então que os policiais do batalhão do Leblon entraram em contato com colegas do 18º BPM (Jacarepaguá), que enviaram uma equipe ao endereço dado pelo idoso. Uma sobrinha, de 68 anos, confirmou a informação e foi até a CER Leblon encontrá-lo.