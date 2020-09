Fornecedor de drogas do Comando Vermelho é preso no Alemão

Rio - Um traficante do Comando Vermelho foi preso nesta segunda-feira em um dos acessos do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Policiais da 24ª DP (Piedade) se dirigiram até os acessos da comunidade após receberem informações do setor de inteligência e prenderam em flagrante Maycon Farias dos Santos, conhecido como MK.

Segundo a especializada, no momento da prisão, ele transportava drogas, rádios transmissores e anotações do tráfico encontrados no interior de um compartimento oculto de um veículo.

A Polícia Civil ainda informou que Maycon seria um "homem importante na hierarquia da facção do Comando Vermelho" e que era fornecedor de drogas das comunidades da Congonha, em Vaz Lobo, no Morro do Urubu em Pilares, Zona Norte do Rio e em Sapê em Imbariê, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Maycon foi encaminhado ao Serviço de Polícia Interestadual (POLINTER).