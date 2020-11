Carro pega fogo na Linha Vermelha Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 07:34 | Atualizado 16/11/2020 07:36

Rio - Um carro pegou fogo na Linha Vermelha, na manhã desta segunda-feira. O incêndio é na altura da Ponte do Saber, sentido Centro e de acordo com o Centro de Operações (COR), o fluxo da via está em apenas uma faixa. O veículo parou na pista lateral, e as chamas passaram para as placas de isolamento e, de lá, para os barracos que ficam próximos da via.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e as equipes chegaram ao local às 6h35. Até o momento não há informações de feridos.

O desvio está sendo feito pela Linha Amarela e o trânsito segue lento da saída do Galeão até o Fundão. Às 7h16, o Centro de Operações informou que a via foi liberada e as retenções continuam da Rodovia Washington Luiz até o Galeão e do Fundão até o Caju.