Publicado 16/11/2020 08:54 | Atualizado 16/11/2020 11:35

Rio - Um policial militar foi encontrado morto, na noite deste domingo, na Avenida Leonel de Moura Brizola, antiga Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O agente David da Silva Santos foi encontrado por equipes do 39º BPM (Belford Roxo) já sem vida.

Os policiais realizavam um patrulhamento no local, quando avistaram uma pessoa caída na via, a princípio, vítima de atropelamento, mas o corpo do PM estava com marcas de tiros.

O policial tinha 36 anos de idade, era lotado no Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), estava na corporação desde 2008. David deixa um filho.

A Polícia Militar lamentou a morte do agente e informou que ainda não há informações sobre seu sepultamento.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar o caso. A perícia foi realizada e diligências estão sendo feitas para informações que auxiliem as investigações.